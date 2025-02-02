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库斯克州校舍遇袭传平民死伤 乌俄相互指责

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（法新社基辅2日电） 乌克兰部队去年8月攻入俄罗斯库斯克州并占领苏贾镇迄今，但当地一栋收容民众的校舍昨天遇袭，俄乌两国今天为此互相指责。基辅当局另指出，俄军上周末空袭乌克兰造成至少15死。

尽管美国总统川普（Donald Trump）曾矢言1月20日上任后要在「24小时内」促成俄乌战争停火，但这场冲突将于本月底满3年，战事却毫无降温迹象。

从战争爆发以来，俄罗斯与乌克兰一直互控对方杀害平民，最新一起平民遇袭事件则发生在俄国库斯克州（Kursk）苏贾镇（Sudzha），这座城镇已被乌国部队占领逾5个月。

乌克兰空军今天表示，苏贾镇一栋3层楼高并已经作为庇护平民处所的校舍昨天遇袭，导致4人殒命、4人重伤。

俄罗斯国防部没有透露伤亡人数，但指控乌克兰武装部队发射飞弹袭击校舍。

此外，乌克兰地方当局及警方指出，俄军于1月31日晚间至2月1日凌晨，动用许多无人机和飞弹空袭乌国中部与东部多地，造成至少15人丧命。

其中在乌国中部城市波塔瓦（Poltava），市政当局表示，一枚飞弹昨天凌晨击中当地一栋公寓后，导致11人丧命、至少16人受伤，救援人员也正搜寻瓦砾堆中的生还者。

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