应美国要求 叙国政府军撤出南部斯威达市

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（法新社大马士革16日电） 叙利亚今天宣布，叙国军队已开始撤出南部斯威达市（Sweida）。以色列先前对叙国首都大马士革进行一波空袭，美国呼吁叙国政府军离开多为德鲁士（Druze）族的斯威达市。

作为以色列亲密盟友、试图与叙利亚重启关系的美国表示，已经达成协议要恢复这个地区的平静，并敦促「各方兑现他们所做的承诺」。

叙利亚政府稍早宣布，将在斯威达市（Sweida）实施新的停火协议，终止当地军事行动。根据战争观察员说法，自13日以来的冲突已造成超过350人丧命。

叙利亚国防部在声明中指出，「在清剿斯威达市非法组织的行动结束后，根据既定协议条款，叙国军队已开始撤出斯威达市」。

这份声明并未提到撤离任何其他政府安全部队。政府安全部队昨天进驻斯威达市，声称目的是为了监督与德鲁士族群领袖达成的前一份休战协议；德鲁士族先前与当地贝都因（Bedouin）部落发生多日致命冲突。

然而停火协议似乎收效甚微，有目击者指出，政府军与贝都因人联手，在斯威达市血腥攻击德鲁士战士与平民。

叙利亚人权了望台（Syrian Observatory for Human Rights）战争观察员表示，斯威达省暴力事件已导致逾350人丧命，包括政府军、当地战士及27名德鲁士平民遭草率处决。

叙利亚总统府矢言要调查斯威达地区的「残暴行径」，并惩罚「所有证实涉事的人员」。