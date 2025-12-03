应美国要求 委内瑞拉恢复遣返移民班机入境

afp_tickers

2 分钟

（法新社卡拉卡斯2日电） 委内瑞拉今天表示，已重新授权载运遭美国遣返移民的班机入境。数天前，因应美国总统川普要求将委国空域视为「关闭」，委内瑞拉一度暂停这些航班入境。

委内瑞拉交通部发布声明指出，航空当局「接获美国政府要求恢复将委内瑞拉移民从该国遣返回委内瑞拉的航班」，声明还说「奉总统马杜洛（Nicolas Maduro）指示，此事已获得授权」。

川普已加强对委国施压，指控马杜洛政府是贩毒集团，并对委国沿海船只进行军事打击；华府称这些船只载运毒品。

委内瑞拉左翼领导人马杜洛则指控华府以毒品贩运为藉口，意图在卡拉卡斯「强行推动政权更迭」，并在外界对美国进一步军事行动的忧虑日增之际，拒绝接受他所谓「奴隶的和平」。

美国在加勒比海地区针对疑似贩毒船只长达数月的行动，至今已造成超过80人丧生，国际专家警告，这些打击行动在国际法下很可能是非法行为。

尽管危机当前，将移民从美国遣返回委内瑞拉的航班先前仍持续进行，直到川普扬言关闭委内瑞拉空域为止。

交通部表示，一架新班机已获准于明天在委内瑞拉降落。

卡拉卡斯当局11月29日表示：「迄今为止，已执行75架次航班，遣返了1万3956人。」