废安德鲁继承权 澳洲致函大英国协王国寻求支持

（法新社雪梨24日电） 澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲政府将致函大英国协各王国，带头寻求各国支持将英国前王子安德鲁从王室继承顺位中剔除。

艾班尼斯表示，他已就安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor）一事与英国首相施凯尔（Keir Starmer）沟通。安德鲁与已故美国性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的往来细节曝光后，正因涉嫌在担任公职期间行为失当而接受调查。

艾班尼斯指出，任何对王室继承顺位的变更都必须由英国发起，但需要获得其他14个以国王查尔斯三世（King Charles III）为国家元首的大英国协王国同意。

他告诉澳洲广播公司（ABC）：「澳洲一向走在前面，我们已确保每个人都知道我们的立场，我们今天也将致函其他王国，告知他们我们的立场。」

这位总理表示，他已致函澳洲各州和领地的首长，因为他们也需要同意对君主制度的这项变更。

艾班尼斯昨天致函施凯尔表示，澳洲政府会同意任何将安德鲁．蒙巴顿-温莎（Andrew Mountbatten-Windsor）从王室继承顺位中移除的提案，并形容安德鲁所受的指控「非常严重」。

艾班尼斯告诉澳洲广播公司，澳洲民众对于艾普斯坦与公众人物关系的揭露感到「厌恶」，他们希望政府能明确表达立场。

他说：「英王查尔斯已表示，现在必须依法行事。必须进行全面、公正且妥善的调查。」

查尔斯三世不仅是英国的君主和国家元首，也是澳洲及其他13个国家的元首。他去年已剥夺胞弟安德鲁的王子头衔，并将他逐出温莎的住所。

已故女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）的儿子安德鲁在王位继承顺位上排名第8，位列他侄子哈利王子（Prince Harry）的女儿莉莉贝公主（Princess Lilibet）之后。

澳洲曾是英国殖民地超过100年，并于1901年获得实质独立，但从未成为一个完全的共和制国家。

在1999年的公投中，澳洲选民以些微差距投票反对废除时任女王伊丽莎白二世作为国家元首的地位。