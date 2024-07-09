延宕4年后 欧洲阿利安6型火箭即将首度试射

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（法新社法属圭亚那库鲁9日电） 经过长达4年的延宕后，欧洲新的「阿利安6型」（Ariane 6）火箭将于今天首度发射升空。

法新社报导，欧洲太空总署（European Space Agency，ESA）迄今推进力最强的火箭「阿利安6型」预计于当地时间下午3时（格林威治标准时间18时）从法属圭亚那的库鲁（Kourou）太空港首度试射。

这款火箭的前身、「阿利安5型」（Ariane 5）1年前完成最后一趟飞行任务后，若不仰赖美国民间太空发射供应商太空探索科技公司（SpaceX）等竞争对手，欧洲根本无法自行发射卫星或执行其他太空任务。

历年来，近半数的新型火箭首次试射都以失败收场，其中「阿利安5型」在1996年首度升空后不久即爆炸。

法国国家太空研究中心（CNES）主席巴提斯特（Philippe Baptiste）表示：「首次试飞的确有风险，但我们已尝试尽可能降低风险，因此对本次计画深具信心。」

ESA库鲁太空港技术部门主管桑托斯（Tony dos Santos）表示，预计在发射升空后1小时6分钟释出首批卫星，这时地面团队才能真正松一口气。

待「阿利安6型」火箭完成部署任务，且可重复使用的上半截火箭坠入太平洋后，这趟任务才能算是圆满成功。

本次试射将搭载17个酬载，包括11颗大学微型卫星、回收舱和多个小型科学实验。

「阿利安6型」预计今年内将再度发射，2025年将有6次，2026年则有8次发射计画。