弃燃煤兼满足AI耗电 日本重投核电怀抱

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（法新社日本新泻19日电） 日本在2011年311大地震引发福岛电厂核灾后几乎弃用核电。但日本因发电结构沦为七大工业国（G7）碳排最高，为寻求减排加上AI产业大量耗电，核电在日本又重新成为宠儿。

法新社实地走访世界最大、位于日本新泻县的柏崎刈羽核能发电厂，发现占地400公顷的电厂已筑起一道高15公尺的海堤，而这只是其中一项启用核电的配套，以预防下一次酿灾、安抚公众和邻国。

柏崎刈羽核电厂副厂长大东正树告诉法新社：「我们相信类似福岛核灾这类事件已能大幅避免。日本如今已有世界最严格的规范标准。」

在福岛核灾前，核电约占日本发电结构的1/3（其余主要是化石燃料），然而灾后连同柏崎刈羽核电厂在内，日本54座核电机组全数停机。日本为此大幅增加天然气、燃煤与石油进口，同时增加太阳能发电。

然而化石燃料所费不赀。去年日本每天进口化石燃料的成本约5.1亿美元，且化石燃料还无助日本达成气候目标。

环保智库E3G在发电系统脱碳化这一项，将日本列为G7垫底，且与其他6国差距不小。然而日本力求要在2050年底前达成碳中和，并要在2030年底前做到碳排相较2013年减少46%。

日本还希望将再生能源在发电占比，从目前约20%大幅提高至36%到38%，燃煤、燃油比例从目前约67%降至约41%。在这种情况下，再生能源以外的部分恐需由天然气和核能来满足。

依目前计画，日本的目标是2030年底前把核电从目前远不及10%，拉高至20%到22%。

日本已于2022年底决定加快重启核电机组，并将机组运转时间从40年延役至60年。