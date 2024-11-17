强台万宜将登陆菲律宾吕宋岛

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（法新社马尼拉17日电） 超强台风万宜（Man-Yi）今天挟带强风豪雨横扫菲律宾东部省分，不仅将树木连根拔起、掀翻铁皮屋顶、吹倒电线杆，还迫使超过百万人撤离家园，并损坏多处建筑物。

气象官员表示，万宜昨晚在人口稀少的加丹杜安尼斯省（Catanduanes）登陆后，最大持续风速仍达到每小时185公里。

国家气象单位警告，万宜可能带来灾难性和危及生命的影响，超过65万人在万宜来袭前就已逃离家园。

首都马尼拉沿海地区居民桑迪萨斯（Amalia Santisas）说：「我们撤离家园，是因为每次台风来袭时，附近河流的水位就会上涨。」

桑迪萨斯说：「我们带着孩子，我们很害怕。」

加丹杜安尼斯省救灾行动负责人蒙特罗拉（Roberto Monterola）今天对记者说：「目前还没有人员伤亡通报，或许是因为人们遵守了撤离命令。」

蒙特罗拉说：「所有城镇都受到风灾侵袭，但预计北部城镇受灾会更严重。」

加丹杜安尼斯东北部的潘加尼班市（Panganiban）首当其冲，透过市长罗布雷斯（Cesar Robles）在脸书分享的照片，可以看到电线杆倒塌，房屋受损，树木和铁皮散落在马路上。

气象预报人员指出，万宜今天下午侵袭吕宋岛（Luzon）前，威力预计会「稍微减弱」。