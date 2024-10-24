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强烈气旋来袭 印度东岸至少110万人疏散

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（法新加尔各答24日电） 强烈气旋达那（Cyclone Dana）即将扑向印度东岸。印度多名官员今天宣布，该地区至少有110万名居民已前往内陆避难。

印度气象局指出，预计达那今晚将以「强烈气旋风暴」（severe cyclonic storm）的强度侵袭共有1亿5000万人口的西孟加拉邦（West Bengal）与奥里萨邦（Odisha），预计风速可达每小时120公里。

受到气旋带来的豪雨影响，当局将在今夜关闭知名旅游城市加尔各答（Kolkata）等多座主要机场。暴风中心预计明天凌晨在达姆拉港（Dhamra）附近登陆。这座用以出口煤炭的港口位于加尔各答西南方约230公里处。

地势低洼的邻国孟加拉预计也将受到达那波及。孟国临时政府领导人尤努斯（Muhammad Yunus）表示，正加强「全面防灾准备」。

奥里萨邦卫生部长马哈林（Mukesh Mahaling）告诉法新社，沿海地区近百万民众正被疏散至避难所。西孟加拉邦官员哈兹拉（Bankim Chandra Hazra）也称，目前已将逾10万人疏散至安全地区。

热带气旋相当于北大西洋的飓风和太平洋西北部的台风，堪称北印度洋区域常见的致命威胁。根据政府公布的统计数据，今年5月，强烈气旋雷马尔（Cyclone Remal）在印度和邻国孟加拉分别夺走48和17条人命。

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