强震引发海啸冲毁建筑物 俄电视台曝惊人画面

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（法新社莫斯科30日电） 俄罗斯国营电视台今天播出海啸席卷该国远东沿海城镇的画面，巨浪将建筑物和碎片残骸带入大海。1名地理考察团员回忆在雾中逃难的过程，最后全团平安，但帐篷都被卷走。

俄罗斯远东地区堪察加半岛（Kamchatka Peninsula）外海发生规模8.8强震，促使太平洋沿岸部分地区疏散民众并发布海啸警报。

当局表示，位于震央西南方约350公里、人口约2000人的俄罗斯小镇北库里尔斯克（Severo-Kurilsk），海啸浪潮冲进港区，并淹没当地渔业加工厂。

北库里尔斯克镇位于千岛群岛（Kuril Islands）北部的幌筵岛（Paramushir），就在堪察加半岛南方。

镇长奥维斯扬尼科夫（Alexander Ovsyannikov）说，部分地区浪高达4公尺，海浪最远抵达镇上距海岸线约400公尺的第二次世界大战纪念碑。

他还说，镇上大部分地区地势较高，免于洪水威胁。

他稍早在与官员的危机会议中说：「全部人员都已撤离。我们有足够时间，整整1个小时，所有人都已撤至海啸安全区域。」

俄罗斯地理学会（Russian Geographical Society）1支考察团当时位在邻近的占守岛（Shumshu），海啸冲毁他们搭帐篷的营地。

团员科斯塔莫（Vera Kostamo）告诉「共青团真理报」（Komsomolskaya Pravda）：「海浪来袭时，我们只能跑到比较高的地方。在穿着靴子、草地湿滑又有雾的情况下，要做到这点非常困难。」

她补充道，「所有帐篷和建物都被海浪卷走了」，「我们无人伤亡，大家动作都非常快，但所有东西都没了」。