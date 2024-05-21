微软发表新电脑 Windows PC内建人工智慧

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（法新社华盛顿州雷孟20日电） 美国科技巨头微软（Microsoft）执行长纳德拉今天在新品发表会展示一款新的个人电脑（PC），特点是直接在微软作业系统Windows中内建生成式人工智慧（AI）工具。

鉴于人们对采用ChatGPT技术的设备兴趣浓厚，微软预计未来一年将售出超过5000万台AI PC。

纳德拉（Satya Nadella）在华盛顿州雷孟（Redmond）举行的发表会上说：「我们正推出一款全新的Windows PC，以释放智慧终端（on-device AI）的力量。」

他补充说：「我们将这种新的电脑类别称为Copilot Plus…这是历来速度最快、最支援AI的Windows PC」。

在所有科技巨头中，最积极将生成式AI力量注入自家产品的是微软，经常迫使竞争对手谷歌（Google）奋起直追。

微软的ChatGPT式人工智慧称为Copilot，可用于该公司所有产品，包括Teams、Outlook和Windows作业系统。

微软甚至试图透过生成式AI的能力，来重振表现不佳的线上搜寻引擎Bing，但迄今尚未成功。

微软表示，Copilot+ PC采用强大的AI晶片，速度比苹果配备M3晶片的MacBook Air快58%。

微软说，终端设备搭载AI功能的目标即将实现，使用者将毋须等待资料往返远端资料中心或支付订阅费用。

AI将提供即时翻译、图像生成以及透过聊天和简单提示与电脑互动的最先进能力，毋须点击文件或下拉式选单。

报导指出，联想（Lenovo）、戴尔（Dell）、宏��（Acer）和惠普（HP）等公司表示，他们也将推出搭载微软新Copilot+软体的个人电脑。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）