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德国军事基地疑遭入侵破坏 军方进行封锁

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（法新社法兰克福14日电） 德国国防部表示，距离西部城市科隆（Cologne）不远的一处德军基地因疑似发生破坏事件而封锁了几个小时进行调查；同时间，一个北约空军基地也传出有人企图非法入侵。

德国国防部发言人考拉兹（Arne Collatz）在柏林记者会中表示，德国联邦国防军（Bundeswehr）科隆－瓦恩基地（Cologne-Wahn base）「疑似遭人非法入侵并动手破坏」，因此封锁进行调查。

德军国土防御司令部（Bundeswehr Homeland Defence Command）在社群媒体X发文表示，饮用水储存设施附近的围篱上发现一个洞。

目前尚未找到肇事者，为了以防万一，正在检查现场饮用水的水质。德军国土防御司令部还说，这座基地已于当天稍晚重新开放。

德国新闻杂志「明镜周刊」（Der Spiegel）报导，因为担心供水「可能受到污染」，已发出通报建议这座基地的士兵和平民不要饮用自来水。

科隆－瓦恩基地位置邻近科隆－波昂机场（Cologne-Bonn Airport），内有德国武装部队多个军事和民用设施，德国总理萧兹（Olaf Scholz）及内阁首长出访使用的专机也停放于此。

这座基地也是向乌克兰提供军事支援的重要枢纽。「明镜周刊」补充说，乌克兰士兵在德国接受训练后，经常从这座基地经波兰飞回家。

另外，北大西洋公约组织（NATO）在声明中表示，德国西部城镇盖伦基兴（Geilenkirchen）的一个北约基地昨晚发生有人企图非法入侵的事件。

发言人表示，他们拦下一名试图进入基地的人士，随后命令这个人离开。发言人并说他们事后已针对基地和内部人员进行「例行性」检查。警方正在调查这起事件。

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