德国发生随机砍人事件 警方逮捕26岁IS分子

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（法新社德国索林根24日电） 德国警方今天逮捕涉嫌在索林根庆祝活动中持刀砍人的1名男性嫌犯。昨晚这场造成3人丧生的攻击案案发后，极端组织「伊斯兰国」（Islamic State）曾出面宣称犯案。

凶嫌昨天在德国西部城镇索林根（Solingen）犯案后逃逸，遭警追缉1天后落网。

索林根所在的北莱茵－西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）内政厅长鲁尔（Herbert Reul）今晚在公共电视上表示：「我们刚刚逮捕了真正的嫌犯。」

他说：「我们找了一整天的男子，不久前被拘捕了。」他补充说，警方有证据可以让他定罪。

与伊斯兰国挂钩阿玛克通讯社（Amaq）在通讯软体Telegram发声明表示：「昨天在德国索林根市攻击基督徒集会的犯案者，是伊斯兰国的一名士兵。」

伊斯兰国表示，这次攻击是「为巴勒斯坦和世界各地的穆斯林复仇」。这句话显然指的是以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）在加萨走廊（Gaza Strip）的战争。

伊斯兰国的说法尚未获得证实。德国官员表示「不能排除恐怖主义动机」。

根据「画报」（Bild）和「明镜周刊」（Spiegel）的报导，嫌犯是一名26岁叙利亚人，他于2022年12月抵达德国，并获得受保护移民身分。这种身分通常核发给国家爆发战乱、要逃离战火的人。

上述两家媒体报导，安全部门先前并不认为他是极端分子。