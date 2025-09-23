德国另类选择党要角：与川普政府有许多共同点

（法新社艾福特23日电） 德国另类选择党在东部图林根邦的地方党魁胡克接受媒体专访时指出，自己所属政党和美国总统川普政府享有许多共同点，并肯定川普将「再移民」构想付诸实施。

53岁的胡克（Bjoern Hoecke）呼吁让外国人「再移民」（remigration），并曾因使用被禁的纳粹口号而遭定罪。

在以川普（Donald Trump）为首的西方世界朝右翼倾斜之际，胡克确信自己走在正确的道路上。

胡克接受法新专访时表示：「在美国，再移民不仅受到讨论，也在川普治下付诸实行。」

他说：「整个西方世界都在自问，如何解决移民所带来，并在各国长年累积的诸多问题。」

胡克曾任历史教师，去年因使用被禁的纳粹口号「一切为了德国」（Alles fuer Deutschland）而两度遭到罚款；他领导的地方党部也被德国国内情报机构列为右翼激进组织。

尽管如此，德国另类选择党（AfD）去年以超过30%的得票率赢得图林根邦（Thuringia）议会选举，并在今年2月国会大选斩获创纪录的20.8%得票率。

胡克指出，他认为德国另类选择党和川普政府有许多「共同点」，尤其是在对抗觉醒主义、司法政治化等社会议题方面。

胡克还谈到，美国保守派政论网红柯克（Charlie Kirk）日前遇刺身亡是「转捩点」。

他说，「杀害这样的人真的是违反禁忌之举」，也是「我们在西方多年观察到的（政治）两极化现象再次加剧」。

胡克相信，德国另类选择党有朝一日将战胜他所谓的建制派「寡头垄断型政党」（cartel parties），他对此有信心。

全球线上民调业者「舆观」（YouGov）最近的民调显示，德国另类选择党的民意支持度达27%，超越德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）的保守派基民/基社联盟（CDU/CSU）。