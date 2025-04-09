德国基民/基社联盟与社民党将宣布共组联合政府

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（法新社柏林9日电） 德国保守派基督教民主党/基督教社会党联盟与中间偏左社会民主党分别在相互呼应的声明中指出，他们今天稍晚将宣布达成共组政府的协议。

双方于2月大选落幕后已谈判6周。声明指出，定于当地时间今天下午3时提出这项联合执政协议。

保守派德国候任总理梅尔茨（Friedrich Merz）今天将提出基督教民主党/基督教社会党联盟（CDU/CSU）与社会民主党（SPD）的联合执政协议，为于不久的将来组成新政府铺平道路。

欧洲联盟面临着跨大西洋关系的全面性变局，以及美国总统川普发动的贸易战，CDU/CSU联盟2月赢得大选后，领导人梅尔茨希望尽快为欧洲最大经济体德国承担大任。

保守派与即将卸任总理萧兹（Olaf Scholz）所属的SPD将共组新执政联盟，梅尔茨希望新政府得以于本月或5月初上路。

协议经马拉松式谈判才敲定。各党在相互呼应的声明中宣布，定于当地时间下午3时在柏林召开记者会，正式宣布共组联合政府协议。

这种谈判过去几年在德国总得拖上好几个月。卡塞大学（Kassel University）政治学者施若德（Wolfgang Schroeder）表示，谈判得以迅速完成是「巨大外部压力」的结果。

他告诉NTV电视台：「压力来自川普、压力来自德国另类选择党（AfD）、压力来自梅尔茨自己的阵营。」

萧兹的3党联合政府于确定川普将重新入主白宫的去年11月6日当天瓦解后，德国于今年2月提前大选。

领导CDU/CSU的梅尔茨于联盟以28.5%得票率胜选后，矢言整顿移民、设法解决武装部队长期资金不足问题，并且振兴已连续两年陷入萎缩的经济。