德国基民党地方选举陷苦战 力抗极右派

（法新社柏林8日电） 德国总理梅尔茨领导的中间偏右基督教民主党，将在今天迎来地方选举。这是今年来多场选举的首战，基民党希望藉此遏制极右翼德国另类选择党（AfD）的崛起。

选民将在西南部巴登符腾堡邦（Baden-Wuerttemberg）投下选票。该邦人口约1120万，为德国核心汽车产业的重镇。 基督教民主党（CDU）在赢得全国大选一年后，希望在巴登符腾堡邦重夺第一大党宝座，从过去两次地方选举中胜出的绿党（Greens）手中赢回主导权。 梅尔茨（Friedrich Merz）领导的基民党此前在巴登符腾堡邦民调一直领先，但近几个月来支持度已明显缩减。最新民调显示，基民党与绿党支持率同为28%，呈现势均力敌的局面。

基民党本次推派37岁的黑格（Manuel Hagel）领军，他曾任银行分行经理，竞选之路近期遭遇波折，主因他2018年视察学校时，曾对女学生发表被认为具性别歧视且不当的言论。他已对当时的言论公开道歉。 绿党主要候选人是60岁的欧德米（Cem Ozdemir），若当选，将成为德国史上首位具有土耳其血统的邦总理。

德国另类选择党民调为18%，这将是该反移民政党在巴登符腾堡邦的最高纪录，但仍低于全国约25%的支持度，与基民党差不多。