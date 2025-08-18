德国外长访东京 怒批中国威胁单方面改变亚太边界

（法新社社东京18日电） 德国外交部长瓦德福（Johann Wadephul）今天怒批中国一再威胁要「单方面改变」亚太地区边界，「益发咄咄逼人」。

瓦德福今天在日本表示：「中国一再或明或暗地威胁要单方面改变现状，把边界转变为对自己有利。」他指的是中国在台湾海峡以及东海和南海的行为。

瓦德福在与日本外务大臣岩屋毅会谈后表示：「在这个敏感的国际贸易枢纽，任何局势升级都将对全球安全和世界经济造成严重后果。」

瓦德福昨天在访日前发表的声明指出，中国「正在积极展现并巩固其区域主导地位，并在此过程中质疑国际法原则」。

瓦德福指出：「中国在台海、东海及南海日益加剧的侵扰行为也影响到欧洲，我们全球共存的基本原则正处于危急关头。」

而瓦德福今天在东京发表的联合声明中，也批评了中国对俄罗斯在乌克兰战争机器的支持。

「没有中国的支持，对乌克兰的侵略战争就不可能发生。中国是俄罗斯最大的军民两用物资供应国，也是俄罗斯最重要的石油和天然气客户。」

在美国总统川普、乌克兰总统泽伦斯基和欧洲领袖预定于今天稍晚举行会谈的时刻，瓦德福还表示，为基辅提供安全保障「至关重要」。

瓦德福说，川普15日与俄罗斯总统蒲亭在阿拉斯加举行的峰会「明确表明，要实现公正持久的和平，莫斯科最终必须采取行动。在他们有所行动之前，必须加大对俄罗斯的压力，包括增加对乌克兰的援助」。

瓦德福结束日本之行后将转往印尼访问。