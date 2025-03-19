德国大幅提高国防支出案 联邦议院表决通过

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（法新社柏林18日电） 欧洲对跨大西洋联盟未来的防御力量深感担忧之际，德国国会下议院联邦议院（Bundestag）议员今天批准准总理梅尔茨推动的大幅增加国防和基础建设支出计画。

德国媒体以「XXL尺码」和现金「火箭炮」形容这项史无前例的财政计画，可望为欧洲第一大经济体未来10年超过一兆欧元的开支铺平道路。

这项历史性的国会表决，标志这个因二次世界大战黑暗历史而不愿承担巨额国家债务或在武装部队上投入巨资的国家已彻底转变。

德国联邦议院今天批准大规模增加开支计画，摒弃了数十年来的财政保守主义，希望重振经济成长并扩大军事开支，迎接欧洲集体防御的新时代。

德国保守派基民/基社联盟（CDU/CSU）上个月赢得大选后，梅尔茨（Friedrich Merz）预计将成为德国下一任总理。

美国总统川普与俄罗斯打交道，对北大西洋公约组织（NATO）和欧洲国防的承诺动摇，令欧洲国家更加感到不安。

梅尔茨在国会发表演说时，提到了俄罗斯「对欧洲的侵略战争」，并表示资金增加意味着「迈向新欧洲防御共同体的第一步」。

面对不怀好意的俄罗斯和美国总统川普执政下的政策转变，欧洲领导人担心可能会让欧洲大陆面临风险，德国和其他欧洲国家一直承受着加强防御的压力。

梅尔茨的中右翼联盟和其未来可能结盟伙伴，也就是即将卸任总理萧兹（Olaf Scholz）领导的中左翼社会民主党（SPD），最近几周已敲定了相关计画。

这项计画将使占国内生产毛额（GDP）1%以上的国防开支免受德国严格的债务规则约束，并为一项12年基础建设投资设立一个5000亿欧元基金。

就短期而言，柏林似乎很快就会批准向乌克兰加码30亿欧元军援。

这项开支法案仍须于21日获得德国联邦参议院（Bundesrat）批准，由于巴伐利亚地方政党自由选民（Free Voters）已同意支持相关计画，这项法案获得通过的主要障碍似已排除。（译者:刘文瑜/核稿：徐睿承）