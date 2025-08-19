德国总理：若强逼乌克兰割地 犹如要美让出佛州

（法新社华盛顿18日电） 德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）今天指出，乌克兰在谈判中不应被迫割让顿巴斯（Donbass）地区给俄罗斯，因为这就好比要美国放弃佛罗里达州。

梅尔茨在白宫会谈结束后告诉媒体：「俄罗斯要求基辅放弃顿巴斯的自由地区，讲白一点，就好比提议美国得要割让佛罗里达州。」

梅尔茨参加了在白宫举行的会谈，与会人员有美国总统川普、乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和欧洲多国领袖。川普3天前在阿拉斯加州迎接俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。

梅尔茨指出，蒲亭和川普在会议期间通话时，「同意在未来两周内举行俄乌总统会晤」。

尽管川普与泽伦斯基的会面没有像上次2月28日白宫会面时发生冲突，但川普在会谈前仍坚称乌克兰需要放弃部分领土。

蒲亭在2022年2月派兵全面入侵乌克兰，几个月后宣布吞并顿巴斯地区，此举未获国际社会承认。

梅尔茨表示，川普表态愿意向乌克兰提供安全保障，尽管他也曾将责任归咎于欧洲国家。

梅尔兹指出：「结论是，美国准备提供安全保证，并与欧洲方面协调。如果达成和平协议，乌克兰将获得适当的安全保证。」

川普多次排除乌克兰加入北大西洋公约组织（NATO）的可能性，他与蒲亭立场一致，称此举是一种挑衅。