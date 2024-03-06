德国极右派声势看涨 移民政策恐成工业人力隐忧

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（法新社德勒斯登6日电） 德国晶片制造商英飞凌（Infineon）将目光投向瓜地马拉寻找急需的人才，但德国境内极右翼势力崛起，恐让当地吸引力大减，也可能重挫产业。

英飞凌计划在德国东部建造一座耗资50亿欧元（约新台币1741亿元）的新工厂，而它并不是唯一的一家。在巨额政府补贴支持下，美国晶片制造商英特尔（Intel）计划在马德堡（Magdeburg）建厂；台湾晶片巨擘台积电（TSMC）也将落脚德勒斯登（Dresden）。

这个地区位于欧洲中心，位置优越、工业基础成熟，当中的萨克森邦（Saxony）更是欧洲晶片制造商最集中的区域。

尽管当地拥有许多优势，不过可能会被政治问题拖累。极右翼的德国另类选择党（AfD）在今年将举行的欧洲和地区选举之前，民调支持率超过30%。

地区工业游说团体「萨克森矽邦」（Silicon Saxony）负责人博森伯格（Frank Boesenberg）表示，德国另类选择党的成功，可能会「阻碍我们的成长潜力」。

根据该组织估计，到2030年，萨克森的晶片制造商将需填补2万5000个职缺，而当地适龄劳动人口将减少30万人。

博森伯格表示，「这个地区的年轻人太少了」，「我们需要移民」。

然而，另类选择党的反移民政策可能会阻碍人才招募，不利业界。

英飞凌执行长汉尼贝克（Jochen Hanebeck）在社交求职平台领英（LinkedIn）警告：「孤立政策是对繁荣的威胁。」

目前来看，从电动车到智慧型手机等各式电器内部均有踪迹的半导体，工业产能仍集中在亚洲。

但近来的供应链中断和亚洲地缘政治紧张局势加剧，促使美国和欧洲重新思考晶片仰赖进口是否为明智之举。

思考的结论就是采取行动将供应点转移到离本土更近的地方，这也就是大笔投资涌入萨克森等地的原因。

科隆（Cologne）德国经济研究所（IW）的民调显示，约68%的德国管理阶层担心，如果极右翼势力增强，德国对外国劳工的吸引力恐会降低。

德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）表示，缺乏合适的工人是德国工业面临的「最大挑战」。 经济研究所表示，德国到2030年总共需要500万额外劳工才能补满所有行业短缺。

英飞凌位在德勒斯登的新工厂将于2026年开始生产，该集团预计将雇用1000名新工人。

英飞凌地区人力资源主管盖尔（Tom Geyer）表示，外籍劳工将成为实现这一目标的重要「基石」。

为寻找潜在新员工并将他们带到德国，英飞凌已与瓜地马拉培训机构签署协议，组织语言课程并提供住屋以协助新员工。 但盖尔表示尽管广募人才，「在竞争激烈的市场中寻找培训人员仍是一项挑战」。