德国破获跨国假订阅诈骗 18人落网损失逾3亿欧元

（法新社法兰克福5日电） 德国当局今天宣布，警方在打击3个国际信用卡诈骗与洗钱集团的行动中，逮捕18名嫌犯。

根据德国联邦刑事警察局（BKA）以及西部城市科布伦兹（Koblenz）的检察官表示，这些犯罪集团透过假网站收取线上订阅费，造成超过3亿欧元（约新台币107亿元）的损失。

科布伦兹检察官克鲁塞（Harald Kruse）今天对媒体表示，4家德国大型支付机构的部分员工被指控与诈骗集团勾结，协助非法交易，「进而危及德国部分金融体系」。

这些假网站外观专业，伪装成成人内容、影视串流及交友服务，共创建1900万笔订阅帐户。

当局指出，约有430万张来自193个不同国家的银行卡遭诈骗盗刷。

克鲁塞为凸显诈骗规模时说：「我刚刚才得知，北韩也包含在这些国家名单中，坦白说，我之前还不知道北韩有信用卡。」

克鲁塞说，这项调查锁定「来自德国、英国、拉脱维亚、荷兰、丹麦、奥地利、美国与加拿大、年龄介于32至74岁的44名嫌犯」。

根据新闻稿，共有18人被捕，其中5人在德国落网。

警方昨天在德国、义大利、加拿大、卢森堡、荷兰、新加坡、西班牙、美国与赛普勒斯展开突击搜查，这次行动代号为「退款行动」。