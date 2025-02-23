德大选出口民调：保守派胜利

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（法新社柏林23日电） 根据首份电视出口民调，德国保守派在野党领袖梅尔茨领导的基督教民主党/基督教社会党联盟以28.5%到29%得票率赢得今天的国会大选。

根据公共电视德国第一电视台（ARD）和德国第二电视台（ZDF），极右派德国另类选择党（AfD）以19.5%到20%得票率居次，这数字约为其2021年上次大选时的两倍。

这项出口民调公布后，德国另类选择党党魁韦德尔（Alice Weidel）为选举结果喝采。

德国另类选择党在柏林举行选举之夜，她在活动中告诉支持者：「我们已经达成历史性成果。」她并强调，反移民的德国另类选择党现在已在政治版图中「牢牢扎根」。

归咎于移民的致命攻击和疲弱经济导致选民对移民和安全问题引以为忧，助长德国另类选择党支持度激增。

尽管得票大幅成长，由于可能的联盟伙伴拒绝与极右派进行任何合作，德国另类选择党注定目前仍然无法执政。

如果最终计票结果与出口民调一致，梅尔茨（Friedrich Merz）几乎笃定将成为欧洲最大经济体下一任总理。

但是为了在国会掌握过半局势，他将须与另外一个或更多政党合作，这可能会是即将卸任总理萧兹（Olaf Scholz）所属的社会民主党（SPD）。

根据出口民调，社会民主党获得介于16%到16.5%选票，这可能是该党于战后民主政体下最糟得票率。

基督教民主党/基督教社会党联盟（CDU/CSU）另一可能伙伴的绿党（Greens）得票率介于12%到13.5%之间。另外，极左翼的左派党（Die Linke）可望得到8.5%到9%选票，足以跨过赢得联邦议院（Bundestag）席次的门槛。

根据出口民调，直到近期都还在执政联盟内、亲商的自由民主党（FDP）得票约略低于5%的门槛。另一个极左翼的新政党莎拉瓦根克内希特联盟（BSW）得票情况也是如此。