德媒明镜周刊：川普高官个资网路找得到

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（法新社柏林27日电） 德国新闻杂志「明镜周刊」（Der Spiegel）今天报导，美国总统川普国安顾问团成员的个人资料，网路上就找得到。

明镜周刊报导指出，美国国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）、国家情报总监加巴德（Tulsi Gabbard）以及国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）的手机号码、电邮地址，有时还包括密码，都可在商业资料搜寻服务与骇客丢在网路上的外泄资料中找到。

这些手机号码与电邮地址大多都是目前在使用的，部分用于照片分享平台Instagram与职场社群平台领英（LinkedIn）个人资料、云端储存服务Dropbox，以及追踪用户位置的应用程式（App）。

明镜周刊表示，这3位官员尚未回应置评请求。

明镜周刊指出，这使得3人设备暴露在遭人安装间谍软体的风险之中。

报导指出，甚至有可能，日前1起让这3人陷入国安风波的「群组拉错人」事件期间，就有外国特务「隔墙有耳」，暗搜美国国安人员在Signal群组针对3月15日空袭叶门激进组织「青年运动」（Houthi）的行动。

所谓的「群组拉错人」事件，指的是美国空袭青年运动之前，瓦尔兹误把「大西洋月刊」（The Atlantic）总编辑高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉入国安群组。

大西洋月刊昨天公布了国安群组内的对话细节。

加巴德与瓦尔兹的号码，据称与讯息应用程式WhatsApp及Signal的帐户相连结。

国家安全会议（National Security Council）表示，明镜周刊内文提到的瓦尔兹帐密，已于2019年全部更新。