德州出现第2例牛只遭螺旋蝇寄生 加拿大祭临时禁令

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（法新社华盛顿5日电） 美国农业部今天表示，德州出现第2例牛只遭螺旋蝇蛆寄生病例，同时加拿大也宣布对来自该州的家畜实施临时禁令。

美国农业部在社群平台X发文表示，第2起「新世界螺旋蝇」（New World screwworm, NWS）蛆病例是在德州南部一只小牛身上发现，地点距离昨天通报的首例仅约9公里。螺旋蝇蛆寄生在牛只身上，可能导致牛只死亡。

德州州长艾波特（Greg Abbott）今天晚间已发布「全州灾难宣告」（statewide disaster declaration），力图防堵螺旋蝇蛆病扩散。

德州已设立一个近20公里的隔离区，意味着包括宠物在内的所有温血动物，在离开该区域前都必须接受检查。

加拿大食品检验局（Food Inspection Agency）在新闻稿中表示，加拿大已暂时禁止过去21天内曾待在德州的任何家畜入境。

根据农业部，新世界螺旋蝇原本被认为已于1966年在美国绝迹。不过佛罗里达州曾于2016年爆发疫情，主要波及鹿群，并于隔年扑灭。

新世界螺旋蝇持续存在于南美洲，近年开始向北迁移。首例是在靠近墨西哥边境附近发现，已引发牧场主人、尤其是养牛户的恐慌。

螺旋蝇会在温血动物的开放性伤口或黏膜上产卵，孵化成幼虫蛆后便会以啃食血肉为生。若不予治疗，可能致命。螺旋虫蛆也会影响野生动物、宠物，甚至人类。

过去美国能成功消灭这种蝇类，很大程度上归功于从空中投放数百万只不孕的雄蝇，与野外的雌蝇进行交配。

美国官员表示，目前每周正从空中释放约400万只不孕蝇，另外还有约400万只处于蛹期的螺旋蝇正被部署到地面释放舱中。

美国农业部去年的一项研究估计，螺旋蝇若在德州卷土重来，可能会给该州经济造成高达18亿美元的损失。