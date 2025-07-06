德州洪灾增至68死 营地满目疮痍搜救持续

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（法新社德克萨斯州亨特6日电） 德克萨斯州中部因豪雨引发洪灾已造成至少68人丧生。克尔郡基督教女童军夏令营「神秘营」遭山洪暴发冲毁，洪水将小屋从地基上冲走。家属今天步入营地上空荡荡的小屋，对泡在水中的残骸仔细翻找。

救援人员继续在艰难地形中奋力搜救包括11名女孩、1名夏令营辅导员在内的失踪者。尽管距离这起风暴来袭已过3天，当局仍未提供估计数字，德州丘陵地区（Texas Hill Country）和其他受灾地区究竟还有多少人下落不明，仍不清楚。 警长莱沙（Larry Leitha）指出，自从昨天下午以来，搜救人员在神秘营（Camp Mystic）和其他年轻人营队所在的克尔郡（Kerr County）找到16具遗体，使得当地罹难总数来到59人，包括21名儿童。 家属今天上午首度获准进入满目疮痍的营地查看，一旁的工作人员操作重型机具，从水中拉出树干和纠结的树枝，持续在河中搜寻。随着时间流逝，找到生还者的机会日益渺茫。 当局面临的质疑与日俱增，质疑声音聚焦于是否对易受洪水侵袭地区发布了足够的警报、以及是否对应变与防范措施做出了充分的准备。

总统川普今天为克尔郡签署「重大灾难声明」（major disaster declaration），启动联邦紧急事故管理总署（Federal Emergency Management Agency）前往德克萨斯州救灾。

他在社群媒体上写道：「这些家庭正在承受难以想象的悲剧，许多生命已逝，还有许多人下落不明。」