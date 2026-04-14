德州男掷汽油弹攻击 企图杀害OpenAI执行长遭起诉

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（法新社旧金山13日电） 美国官员今天表示，一名德州男子涉嫌向加州人工智慧公司OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）的豪宅丢掷汽油弹，企图要杀害他，这名男子还持有一份反人工智慧的陈述文件。

法新社报导，检方10日对20岁的莫雷诺-加马（Daniel Moreno-Gama）提出联邦指控，指犯嫌在旧金山发动攻击。

美国司法部指出，莫雷诺-加马家住德州，他前往加州，对阿特曼发动攻击。阿特曼所属公司OpenAI正是热门聊天机器人ChatGPT的开发商。

代理司法部长布兰希（Todd Blanche）表示：「无论对政治、科技或其他议题有何不同意见，都不应以暴力相向。」

布兰希强调：「这些指控所涉行为，不仅造成财产损失，更可能危及性命，我们将予起诉绝不宽贷。」

检方指出，莫雷诺-加马先在阿特曼住家门前投掷汽油弹，再徒步前往OpenAI位于旧金山的总部，试图用椅子砸破大楼的玻璃门。

依据联邦刑事起诉书，检方说莫雷诺-加马声称自己「前来就是要把这里烧掉，还要杀掉其中所有人」。

起诉书指出，警方到场时，发现莫雷诺-加马携带一罐煤油、一个打火机，以及一份标题为「给你的最后警告」文件，上面写着「反对AI，主张杀掉AI公司的执行长、投资人及其他罪人」。

这份文件据称由莫雷诺-加马自己撰写，上面列出「多名执行长、投资人的姓名与住址」。

检方表示，在这份文件最后结尾，莫雷诺-加马坦承试图杀害阿特曼。他还写道：「如果你还奇迹般地活着，那么我会当作神的旨意，这是让你救赎自己。」

莫雷诺-加马目前面临两项罪名：一是以爆裂物造成财产损失与破坏，另一项是非法持有未登记枪枝。

在这起对阿特曼住宅和办公室的攻击中，幸无人受伤。（编译：纪锦玲）