德警遇袭殉职后 德国另类选择党人遭持刀攻击

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（法新社柏林5日电） 德国警方今天表示，一名德国另类选择党籍地方候选人遭到持刀攻击而受伤。这是继日前一名警察遭持刀攻击而殉职后，西南部曼罕��发生的第2起类似事件。

德国另类选择党（AfD）指出，党员科赫（Heinrich Koch）与在曼罕��（Mannheim）一处广场附近撕下竞选海报的嫌犯对抗时，遭对方持刀攻击。警方表示，有明显精神疾病迹象的25岁嫌犯遭到拘留，已被送到精神病院。

曼罕��5月31日一场反伊斯兰示威遭人持刀攻击，造成一名警察殉职。值此激烈选战期间，不同党派政治人物遇袭和遭侵犯事件激增。

德国另类选择党表示，科赫头部需要进行缝合治疗，腹部也被划了一刀，所幸没有生命危险。

该党想要将这起攻击描绘成左翼极端主义分子对德国另类选择党员的针对性作为。不过警方表示，没有确凿证据显示嫌犯知道攻击对象是该党人士。

包括巴登符腾堡邦（Baden-Wuerttemberg）在内数个地区将于欧洲议会（European Parliament）选举同一天的9日举行地方选举。曼罕为巴登符腾堡邦第2大城。

据政府统计，自从2019年以来，德国政治人物遭到言语和身体攻击情况有倍增趋势。

5月31日那起持刀攻击是25岁阿富汗裔人士所为，事件还造成6人重伤，引发在移民议题上采取强硬立场的呼声。