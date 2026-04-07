德黑兰犹太会堂遭空袭全毁 以军表遗憾称目标高阶指挥官

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷7日电） 以色列军方表示，针对伊朗高阶军官的空袭波及德黑兰一处犹太会堂，对此表达遗憾，强调攻击目标并非宗教场所。

伊朗媒体报导，美国与以色列发动的夜间空袭「彻底摧毁」德黑兰1所犹太会堂，以色列军方今天对此空袭造成的「附带损害」表达遗憾，并指出攻击系针对1名伊朗高阶指挥官。

以色列军方发言人在回应媒体时表示：「以色列国防军对伊朗政权「哈塔姆安比亚中央总部」（Khatam Al-Anbiya）1名高阶指挥官发动攻击。」

发言人指出，以色列国防军对犹太会堂出现的附带损害深感遗憾，并强调此次攻击目标系伊朗武装部队的高阶军事目标，并非任何宗教场所。

军方表示仍在「评估」这次攻击结果，并补充说，「已采取措施减少平民伤害，包括使用精灵炸弹与空中监控」。

稍早，伊朗「东方报」（Shargh）与梅尔通讯社（Mehr）报导，位于德黑兰市中心的拉菲尼亚犹太会堂（Rafi-Nia Synagogue）遭到「完全摧毁」。

犹太教是伊朗依法承认的少数宗教之一，伊朗境内犹太族群规模不大，许多成员在1979年伊斯兰革命后已逃离伊朗。

一般认为，伊朗境内仍有数千名犹太人。