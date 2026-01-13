德黑兰镇压人民 坎城金棕榈奖伊朗导演吁国际声援

（法新社巴黎13日电） 荣获坎城影展金棕榈奖的伊朗导演贾法潘纳希（Jafar Panahi）今天说，伊朗当局镇压「手无寸铁」的人民，这些人需要国际社会声援与协助，才能「终结」当前体制。

贾法潘纳希接受法国公共电台（France Inter Radio）采访时说：「伊朗人民现在是手无寸铁的，但即便如此，他们仍走上街头。」他痛批镇压的残暴，据监测组织透露，这波镇压已造成至少600人丧生。

他说：「当一个政权…对自己的人民动用战争武器，也就是以造成流血冲突为目的，这已经不只是驱散人群，因此人民更需要国际社会的援助和支持。」

贾法潘纳希去年以剧情片「只是一场意外」（It Was Just an Accident）荣获坎城影展最高荣誉的金棕榈奖（Palme d’Or）。他表示：「今天世界各地的沉默，将来都难逃历史的审判。」

他表示，自从包括2022年库德族年轻女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反女性服装规定遭逮捕并身亡后所引发的抗议浪潮，以及数年前因油价上涨爆发的抗议以来，「我们已经走到临界点」。

「所有这些运动与反抗，将我们带到现在这一步。我认为，是时候该结束这一切了。」

这场因经济不满情绪引爆的全国抗议，已发展成自1979年伊斯兰革命推翻当时国王巴勒维（Mohammad Reza Pahlavi）政权以来，伊朗神权体制面临的最大挑战之一。