忧反移民示威演变暴力 南非警方驱逐抗议群众

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（法新社德班25日电） 南非警方今天在沿海城市德班（Durban）发射橡胶子弹与催泪瓦斯，驱散数百名反移民抗议群众。

南非过去屡次爆发排外浪潮，这些情绪时常升级为暴力，甚至致命的攻击移民事件。

随地方选举不到一年将举行，有关移民的议题成为更加尖锐的政治热点。

这场抗议活动是在多个团体推动下发起，包括政党以及具有排外色彩的自卫运动「Dudula行动」（Operation Dudula，祖鲁语意为「推回去」）。

示威者涌上街头，挥舞标语，边唱歌边高喊口号，要求政府加强取缔非法外籍人士。

警方一开始设法阻止抗议群众前往海滩地区，示威者声称该区到处都是贩毒者及其他罪犯。

然而，仍有一小撮人脱队，骚扰路人并抢劫商店，警方于是动用武力驱散。

部分商家担心遭到抢劫及暴力事件，早在游行开始前就将店面关闭。

承诺加强移民管制的行动南非党（ActionSA）领袖马沙巴（Herman Mashaba）在现场说：「人们可以叫我们什么名字，但我们不能眼睁睁看着自己的国家在我们面前被毁掉。」

他说：「我们看到政府任由来自巴基斯坦、孟加拉、尼日、墨西哥等全球各地的人涌入我们的国家。我们要对政府说，这是不能接受的。」