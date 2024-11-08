忧川普不挺乌克兰 北约称美国同样面临威胁

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（法新社布达佩斯7日电） 北大西洋公约组织秘书长吕特今天说，北韩涉入俄罗斯对乌克兰的战争，对美国构成直接威胁；这是自美国前总统川普再度赢得总统大选后，北约首度尝试说服他继续挺乌克兰。

川普惊人地再次赢得政权，令欧洲紧张不安，因为他可能会中止对乌克兰的重要美国军援。

北大西洋公约组织（NATO）盟国说，继续支持乌克兰对抗俄罗斯，对欧洲和美国安全都很关键，吕特（Mark Rutte）试图替川普将俄乌战争与美国在其他地方的主要敌人联系起来。

吕特在布达佩斯举行的一场欧洲领袖会议中告诉记者：「我们逐渐看到北韩、伊朗、中国，当然还有俄罗斯，他们正在合作，共同对付乌克兰。」

他警告：「同时，俄罗斯必须为此付出代价，他们在做的其中一件事，就是向北韩输送技术，这将在未来威胁到美国本土、欧洲大陆。」

他还说：「我期待与川普坐下来讨论我们要如何共同面对这些威胁。」

北韩已是俄罗斯在乌克兰战争中最有力的支持者之一，近期还被控派兵协助俄军作战。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在布达佩斯对媒体说，已有1万1000名北韩军人被派到俄罗斯西部的库斯克州（Kursk），且已蒙受「损失」。

泽伦斯基说：「北韩实际上正在欧洲发动战争。北韩军人正企图在欧洲土地上杀害我们的人。」

同时，伊朗被控提供飞弹和无人机给俄罗斯，中国也被视为协助俄罗斯获得继续作战所需技术的关键支持者。

美国自俄罗斯2022年入侵乌克兰以来，已提供数百亿美元的军援给基辅，川普对此提出质疑，令盟友感到不安。

川普坚称他可以「在24小时内」终结俄乌战争，有些人担心他可能逼迫乌克兰按照俄罗斯的条件接受和平协议。

德国基尔世界经济研究所（Kiel Institute）追踪数据显示，欧洲合计耗资约1250亿美元支持乌克兰，美国则独力付出逾900亿美元。