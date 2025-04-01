悼念地震罹难者 缅甸全国默哀1分钟

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（法新社瓦城1日电） 缅甸将于今天默哀1分钟，悼念灾难性的地震受害者。这次地震已造成2000多人死亡，远至曼谷的道路塌塌、建筑物被夷为平地。

缅甸发生震矩规模7.7的浅层地震4天后，许多人仍然露宿街头，无法返回被毁坏的房屋，也害怕再次发生余震。

缅甸军政府昨天在声明中说，全国将降半旗直至4月6日，「以哀悼（3月28日大地震）人员伤亡及灾损」。

缅甸军政府同时宣布4月1日中午12时51分02秒（台湾时间下午2时21分）开始默哀1分钟，此时间正是震矩规模7.7强震发生之时，这是全国为期一周哀悼活动一环。

军政府表示，民众应原地默哀，媒体应停止广播并秀出哀悼标志，寺庙与佛塔也将祈福。

人口超过170万的缅甸第2大城瓦城（Mandalay）是重灾区之一，军政府发出声明的同时，当地救援工作的节奏与紧迫性逐渐减缓。瓦城各地民众连续4晚露宿街头，他们无法返回被摧毁的家园，同时也要担心不断发生的余震。

军政府昨天表示，至今已确认地震死亡人数为2056人，受伤人数超过3900人，失踪人数仍有270人，预计伤亡人数还会大幅上升。

邻国泰国首都曼谷已确认至少有19人死亡，地震威力导致一座兴建中的30层高楼倒塌。挖土机继续清理现场的大堆瓦砾，当地已证实12人死亡，至少75人下落不明。官员表示，他们并没有放弃找到更多生还者的希望。

瓦城拥有1000个床位的综合医院已疏散人员，数以百计患者在医院外接受治疗。不愿透露姓名的医务人员说：「我们正尽最大努力。」

闷热的天气使得救援人员精疲力竭并加速遗体腐烂，可能让身分识别变得困难。

然而瓦城街道昨天开始恢复通行，餐厅与街头小贩也重新营业。瓦城一座被摧毁的清真寺外，数以百计穆斯林聚集在一起进行开斋节（Eid al-Fitr）首次祈祷。

世界卫生组织（WHO）已宣布缅甸地震为最高等级的紧急状况，紧急寻求800万美元抢救生命；红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）也已疾呼筹集超过1亿美元的援助资金。

在缅甸军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）罕见地呼吁外国伸援后，国际援助与救难队伍陆续抵达。军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）感谢主要盟友中国、俄罗斯以及印度的协助，并表示有关当局正尽最大努力。

但报导指出，尽管缅甸忙着地震善后，军方仍持续空袭国内的武装反抗势力。

联合国缅甸事务特使毕绍普（Julie Bishop）昨天呼吁各方停止敌对行动，集中精力保护平民和提供援助。