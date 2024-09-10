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情资指伊朗向俄供应弹道飞弹 欧盟和美国警告严重后果

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（法新社布鲁塞尔9日电） 欧洲联盟（EU）今天表示，欧盟盟友分享的「可靠」情资显示伊朗向俄罗斯提供弹道飞弹；美国警告，伊朗此举将带来「严重后果」。

德黑兰已驳斥这项说法，但克里姆林宫并未明确否认。欧盟和美国官员表示，一旦属实，这将构成伊朗支持莫斯科侵犯乌克兰的重大「升级」。

美国媒体上周引述匿名消息来源报导，华府认为伊朗已将武器转移给俄罗斯用于对乌克兰战争。

欧盟外交事务发言人史丹诺（Peter Stano）说：「我们获悉盟友提供的可靠情资，显示伊朗将弹道飞弹运送到俄罗斯。」欧盟与成员国正展开进一步调查，一旦属实，这将代表伊朗支持俄罗斯对乌克兰非法战争的实质升级。

史丹诺补充说，「欧盟领袖的共同立场向来明确，欧盟将与国际伙伴协调迅速做出回应，包括对伊朗采取新的重大限制措施」。

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）在每周例行记者会上说：「我们强烈否认有关伊朗出口武器到交战一方的说法。」

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）告诉记者，「伊朗将弹道飞弹运送给俄罗斯的任何行径，都将意味着伊朗对俄罗斯侵略乌克兰战争的支持急剧升级。我们已明确表示，美方已准备要（让伊朗）承担重大后果」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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