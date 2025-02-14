慕尼黑安全会议美俄会谈 乌克兰总统府：不参与

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（法新社基辅13日电） 乌克兰总统府今天表示，基辅当局预计在慕尼黑安全会议不会参与美国总统川普所宣布与俄罗斯官员的会谈。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚利特温（Dmytro Lytvyn）告诉记者：「与俄方对话时必须具有（与盟友的）共同立场。目前台面上还没有任何共识。预计不会与俄方讨论。」

利特温还说：「乌方立场依然没有改变。乌克兰必须首先与美国对话。欧洲必须参与任何有关实质且永续和平议题的严肃讨论。」

川普稍早在华府宣布，明天登场的慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）将有一场会谈聚集乌克兰、俄罗斯和美国「高层人士」。

泽伦斯基和美国副总统范斯（JD Vance）将在慕尼黑安全会议上见面。

川普告诉记者：「他们明天在慕尼黑将有一场会谈。俄罗斯和我方代表将与会，乌克兰也受到邀请…不确定这些国家会派哪些代表前往，但俄罗斯、乌克兰和美国高层人士将赴会。」

川普之后表示：「慕尼黑明天会有一场会谈，下周也有，在沙乌地阿拉伯将举行会议，我本人和（俄罗斯）总统蒲亭（Vladimir Putin）没有参加，但高阶官员将出席。乌克兰也将参与。」（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）