慕尼黑安全会议讲话 卢比欧安抚跨大西洋关系

（法新社慕尼黑14日电） 美国国务卿卢比欧今天试图安抚不安的欧洲盟友，表示华府希望「振兴」跨大西洋联盟，认为强大的欧洲将能协助美国肩负「复兴」全球的使命。

在美欧关系因美国总统川普扬言夺取格陵兰（Greenland），以及经常对华府盟友语带轻蔑而动荡数月后，卢比欧（Marco Rubio）在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）发表讲话，语气明显令人松一口气。

卢比欧说：「我们并不寻求分离，而是要给这段长久友谊恢复元气，重振人类历史上最伟大的文明。我们要的是焕然一新的联盟。」

他表示，「我们希望欧洲强大，我们相信欧洲必须挺过去」，并强调美国和欧洲「注定要在一起」。

卢比欧这番表态与美国副总统范斯（J.D. Vance）去年在同一场合发表的强硬谈话形成鲜明对比。当时范斯对欧洲移民和言论自由政策提出批评，令欧洲盟友震惊。

卢比欧重申川普政府认为移民已「破坏社会稳定」的立场，不过他基本上避开引发德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）昨天认为深化美欧「裂痕」的「让美国再次伟大」引爆点以及文化战的议题。

他指出，一个未来愿景驱动美国，「这个愿景和我们文明的过去一样自豪、一样独立自主，也同样充满活力」。

卢比欧说：「虽然我们已经做好必要时单独行动的准备，但我们倾向、我们期望与在座欧洲朋友们携手，共同推动此一目标。」