成人片女星「暴风女」结束作证 否认藉川普编故事获利

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（法新社纽约9日电） 涉及美国前总统川普「封口费」案的成人片女星「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）今天结束漫长的作证程序，川普的律师团企图把她描绘成一个从指控中获利的贪婪骗子。

丹尼尔斯声称曾于2006年与当时已婚的川普有性关系，但她否认为了封口费威胁川普。

45岁的丹尼尔斯在辩方律师尼切尔斯（Susan Necheles）步步进逼的交叉诘问中说：「我想揭露真相…用书面审判保护我的说法，好让我的家人不受伤害。」

77岁的川普被控伪造商务纪录，以支付13万美元（约新台币420万元）给他的私人律师柯恩（Michael Cohen），偿还柯恩在2016年总统大选前给丹尼尔斯的费用，目的是避免丹尼尔斯揭露往事，对川普造成政治伤害。

美国今年11月将举行总统大选，共和党籍的川普很可能再次与民主党籍现任总统拜登对决。

丹尼尔斯本月7日和今天共作证近8小时，她向纽约陪审团详述她在一场名人高尔夫球赛期间与川普的一夜情，以及后来的封口费。

川普的律师今天企图指称丹尼尔斯是为了钱才出面，说她出书利用这个故事赚了80万美元。

川普的律师另指控她在脱衣舞俱乐部演出，用川普的照片宣传，还使用「让美国再次欲火中烧」（Making America Horny Again）的标语。川普曾以「让美国再次伟大」（Make America Great Again）当作竞选口号。

丹尼尔斯则说：「我从没用过这个标语，我讨厌这个标语。」

丹尼尔斯在交叉诘问中指控尼切尔斯企图诱使她说错话。尼切尔斯提到丹尼尔斯曾执导并演出超过150部成人片，「在让性爱相关的假故事看起来逼真这方面，你是老手」。

丹尼尔斯反驳说：「如果这个（关于川普的）故事有假，我会编得更好…我根本没必要编这个故事。」

丹尼尔斯在7日的证词中提到川普的睡衣、平口裤、性体位，还说川普没戴保险套。她说，她当时「未受口头或肢体威胁」，但「我没有阻止、没有拒绝，觉得很羞愧」。

川普则否认与丹尼尔斯有性关系。

川普今天出庭前对记者说，这是一起「畸形的案子」，「我们都没见识过这种犯罪」。