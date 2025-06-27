战后叙利亚逢干旱 小麦欠收1600万人面临粮食危机

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（法新社大马士革27日电） 数十年来最严重干旱紧跟在一场毁灭性战争之后，使得1600多万叙利亚人面临粮食危机。

联合国粮农组织（FAO）驻叙利亚代表的助理阿萨夫（Haya Abu Assaf）说：「叙利亚已经有60年不曾经历如此恶劣气候条件。」

阿萨夫告诉法新社，冬雨相对短暂且雨量减少而造成损害，水位「与往年相比下降情况非常显着，非常令人忧心」。

阿萨夫说，「预计小麦产量缺口在250万吨至270万吨之间，这意味着小麦产量将无法满足当地需求」，将使得「叙利亚今年约有1630万人面临粮食不安全的风险」。

2011年内战爆发前，叙利亚平均年产410万吨小麦而自给自足。但是近14年冲突瘫痪小麦生产，彻底摧毁经济。

联合国粮农组织估计，恶劣天气影响近250万公顷小麦种植。阿萨夫说，约75%耕地和用于畜牧生产的天然牧场都受到影响。

叙利亚谷物机构（Syrian Grain Establishment）主任欧斯曼（Hassan Othman）在国营电视台发表评论时承认叙利亚无法自给自足。

但他表示，当局正在「透过从国外进口小麦并在国内工厂磨制面粉，以确保粮食安全」。