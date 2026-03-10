战火瘫痪荷莫兹海峡 肥料荒恐引发全美通膨

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿9日电） 过去一年贸易动荡与农作物价格偏低已令美国农民苦撑，如今春耕季将至，美以对伊朗的战事引发肥料成本飙升，农民压力再度加剧。

种植大豆、玉米及其他作物的伊利诺州农民马丁（Jim Martin）表示，肥料与生产投入成本是「目前每个人的噩梦」。 他告诉法新社，虽然他自认足够幸运，已经买好了本季春耕所需的所有物资，但各项成本「仍处于多年来的最高点」。 根据分析公司Kpler，全球约33%的肥料运输需经过荷莫兹海峡（Hormuz Strait），但自战争爆发以来，荷莫兹海峡的交通几乎完全停摆。 美以两国2月28日针对伊朗发动的打击引发战争，并导致区域局势陷入混乱。随着飞弹横越荷莫兹海峡，海上交通也随之瘫痪。 肥料研究所（The Fertilizer Institute）首席经济学家奈伊（Veronica Nigh）表示，美国有约35%肥料依赖进口。她也说，其中包括来自中东的磷肥与氮肥。

她表示，全球使用最广泛的氮肥尿素价格在2月27日当周至3月6日当周期间，每短吨上涨近30%。 美国农业事务联合会（American Farm Bureau Federation）主席杜瓦（Zippy Duvall）昨天警告说：「若不从战略层面优先确保尿素、氨、氮、磷酸盐及含硫产品等关键农资的供应，美国恐面临农作物产量短缺的风险。」 他在致美国总统川普的信中表示，这种农业生产冲击可能会推升全美经济的通膨。