打击无证移民 美众院通过莱肯．莱里法案

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（法新社华盛顿22日电） 共和党领导的美国国会今天批准一项扩大对外国犯罪嫌疑人的审前监禁法案，让总统川普在打击非法移民的承诺上取得初步胜利。

「莱肯．莱里法案」（Laken Riley Act）是以已故时年22岁女学生莱肯．莱里的名字命名。这名女学生被一名没有合法证件入境美国且因入店行窃而被通缉的委内瑞拉男性移民杀害。这项法案要求拘留并驱逐遭控窃盗相关罪名的无证移民。

莱肯．莱里法案在联邦众议院闯关成功后，联邦参议院本周稍早以64票赞成、35票反对通过这项法案。共和党人经常批评前总统拜登的边境安全政策薄弱。

去年11月大选后，共和党从民主党手中夺回参院控制权，对这项法案做出一项调整，将强制拘留范围扩大到「导致死亡或严重身体伤害的犯罪」。

这意味众院必须再次对这项法案进行表决，但在46名民主党众议员投票支持下，法案在众院轻松过关，将成川普签署成为法律的首项立法。

78岁的川普承诺打击非法越境并大规模驱逐无证移民，他任命强硬派移民官员霍曼（Tom Homan）主管边境事务。

共和党籍的川普在竞选期间多次聚焦莱肯．莱里一案，他谴责无证移民，指控他们「毒害了国家血液」。

莱里去年遇害后，陈尸在乔治亚大学（University of Georgia）校区旁的树林里，26岁的伊巴拉（Jose Antonio Ibarra）被判有罪。

然而，民主党人抱怨说，落实这项新法的头3年将花费830亿美元，超过国土安全部的年度预算，且完全违反正当程序。

纽约州联邦众议员欧加修－寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）在众院发表演说时表示，拘留被指控但未定罪的人，将「侵蚀美国核心价值的根基」。

她也指责共和党人在法律和秩序方面的伪善，未能反对川普赦免2021年袭击国会大厦的数百名暴力罪犯，「放掉那些在国会大厦袭击警察的人」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）