扣押或冻结俄罗斯资产？ 欧洲对如何运用意见分歧

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（法新社巴黎4日电） 随着欧洲急着增加对乌克兰的军事援助，要求透过扣押数以百亿计欧元遭冻结的俄罗斯资产来提供资金的呼声日益高涨，这个问题导致欧洲盟友间关系紧张。

法国今天对扣押遭冻结的俄罗斯资产表达反对，认为此举将违反国际协议，导致巴黎当局与英国出现分歧。

波罗的海国家与波兰被视为强烈支持扣押资产，德国则与法国一样持保留态度，认为这类举措将妨碍战后谈判并损及其投资形象。

在美国总统川普执政下，华府对基辅的支持出现动摇，随着欧洲急于在协助乌克兰抵御俄国入侵上扮演更重要的角色，运用俄罗斯资产有助于填补国防预算的巨大缺口。

法国财政部长隆巴德（Eric Lombard）今天向法国新闻电台（France Info Radio）表示，「法国的立场是，这些俄罗斯资产主要属于俄罗斯中央银行」，扣押这类基金「将违反法国与欧洲签署的国际协议」。

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）向国会表示，从遭冻结的俄罗斯资产获得的数以十亿计欧元收益已拨给乌克兰。

他说：「但光是没收这些资产将对欧元区、欧洲中央银行（European Central Bank）构成太大的金融风险，在他们必须尽可能强力支持乌克兰之际，这么做将削弱成员国的实力。」

根据欧盟统计，自俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰以来，欧洲联盟（EU）与七大工业国集团（G7）已冻结约3000亿欧元（约新台币10兆5450亿元）的俄罗斯中央银行资产，以及游艇与房地产等个人私有资产。

根据乌克兰反贪腐智库立法理念研究所（Institute of Legislative Ideas），约有3970亿美元（约新台币13兆1744亿元）的俄罗斯资产也遭冻结，其中大部分位于欧盟，大多数的俄罗斯央行资产是由总部设于比利时的国际资金托管机构欧洲清算银行（Euroclear）管理。

欧盟国家已准备利用从冻结的俄罗斯资产获得的收益，协助向乌克兰提供武器并资助战后重建，这笔意外所得每年达25亿到30亿欧元。

鲁汶大学（Leuven university）国际公法教授多帕涅（Frederic Dopagne）说：「从国际法的观点来看，这完全合法。」

多帕涅又说，没收这些资产「可能违反国际法，但国际法本身可证明这样的违法是正当的」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）上周与川普在白宫会面时，发声反对扣押俄罗斯资产。

马克宏说：「你可以拿走遭冻结资产的收益，但不能拿走这些资产，因为这不尊重国际法，我们希望尊重国际法。」