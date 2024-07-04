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执政伙伴退出 尼泊尔总理失去执政多数

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（法新社加德满都3日电） 尼泊尔总理达哈尔（Pushpa Kamal Dahal）今天因联合内阁里的关键盟友不再相挺而失去执政所需的过半多数，让本就不稳的国会再添新的政治变数。

达哈尔预计会在30天内遭遇国会的不信任投票。

达哈尔4个月前开除旧日盟友，重新与尼泊尔共产党/联合马列（CPN-UML,United Marxist-Leninist）结盟，但合作关系并未维持很久。

尼泊尔共产党/联合马列的大党鞭巴托拉（Mahesh Bartaula）说：「所有部会首长已经辞职，我们也已通知总理我方不再支持他。」

联合内阁的分歧，造就尼泊尔共产党/联合马列主席奥利（KP Sharma Oli）与在野的尼泊尔国大党（NC）主席德巴（Sher Bahadur Deuba）2日达成一份午夜协议。

尼泊尔国大党秘书长波德（Krishna Prasad Poudel）3日于两党领袖会后发表声明：「本次聚会表达了我们实施协议的决心，即尼泊尔共产党/联合马列主席奥利先领导一个新的全国共识政府，接着再由尼泊尔国大党主席德巴接手领导。」

在发动为期10年与王室政府军的「人民战争」、造成1.6万人罹难后，尼泊尔共产党/毛中心主义（CPN-M, Maoist Center,简称毛派）即成为尼泊尔政坛关键要角。

2006年内战结束后，毛派领袖达哈尔成为战后第一位总理，之后毛派、尼泊尔共产党/联合马列和尼泊尔国大党成为三大主要政党，三方合纵连横把持尼泊尔政治。

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