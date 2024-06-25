批法国极右、极左翼政策 马克宏警告恐引发内战

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（法新社巴黎24日电） 法国准备举行数十年来立场最分裂的选举，总统马克宏（Emmanuel Macron）今天警告，他的极右翼与极左翼对手提出的政策，可能会在法国引发「内战」。

马克宏的中间派政党本月初在欧洲议会选举遭极右翼政党「国民联盟」（National Rally）击败后，他宣布提前举行国会下议院「国民议会」（National Assembly）选举，让法国政坛陷入混乱。

周末民调显示，国民联盟将在30日第一轮选举囊括35%至36%的选票，领先左翼联盟的27%至29.5%，而马克宏的中间派联盟排名第3，得票率预估为19.5%至22%。

第2轮选举7月7日将在首轮没有候选人得票率超过50%的选区进行。

46岁的马克宏在播客节目「靠自己的一代」（Generation Do It Yourself）上谴责国民联盟与极左翼政党「不屈法国」（France Unbowed）。

他说，极右翼政党「分裂社会，（把国家）推向内战」，而属于新人民阵线（New Popular Front）联盟的极左翼政党「不屈法国」提出「一种社区主义形式」，「内战也随之而来」。

回应马克宏的发言时，极右翼领袖巴德拉（Jordan Bardella）向法国新闻媒体M6表示：「身为法国总统不应该这么说。我想要为所有法国人重建安全。」

28岁的国民联盟党魁巴德拉今天稍早表示，他的政党准备执政，他承诺将遏制移民并解决生活成本问题。

巴德拉在记者会宣布国民联盟的计画时表示：「给大家6个字：我们准备好了。」

因协助国民联盟清理极端主义形象而备受赞誉的巴德拉，敦促选民让这个疑欧派政党获得绝对多数席次，让国民联盟能实施反移民、法律与秩序计画。

他说：「长达7年的马克宏主义削弱了国家。」他矢言将提振民众的购买力、「恢复秩序」并修改法律，让国家能更容易驱逐遭定罪的外籍人士。

他重申计划收紧边界措施，让外籍父母在法国生下的孩子更难取得公民身分。

巴德拉又说，国民联盟将聚焦于遏制通货膨胀的「实际」措施，主要方法是透过削减能源税。

他也承诺将在学校推出「破天荒」的纪律措施，包括禁用手机并尝试引入学校制服；学生穿制服是马克宏先前提出的倡议。

身为马克宏的「复兴党」（Renaissance）党员的法国总理艾塔尔（Gabriel Attal）对国民联盟的经济计画嗤之以鼻，他向欧洲第一电台（Europe 1）表示，如果国民联盟胜选，法国将「直接陷入灾难」。艾塔尔明天将与巴德拉举行电视辩论。