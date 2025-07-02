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抗衡中国垄断 「四方安全对话」启动关键矿产倡议

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（法新社华盛顿1日电） 随着各界对中国在新兴科技关键资源领域的主导地位益发感到担忧，美国、日本、印度和澳洲今天宣布启动关键矿产倡议，承诺将共同努力，确保关键矿产的稳定供应。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）在华府会晤其他「四方安全对话」（Quad）国家外长，将焦点转向亚洲。卢比欧在上任后的头6个月，将大部分精力放在俄乌与中东冲突，以及总统川普推动的国内政策，如大规模驱逐非法移民。

美国、日本、印度和澳洲4国外长在联合声明中宣布启动「四方关键矿产倡议」（Quad Critical Minerals Initiative），称这是一项「雄心勃勃的伙伴关系扩展」计画，「透过合作确保关键矿产供应链安全与多元化，以强化经济安全与集体韧性」。

尽管这项声明没有提供太多细节，但明确指出他们的目标是减少对中国的依赖。中国一再将出口限制作为外交筹码，而美国则限制中国取得半导体，且川普扬言对各国徵收高额关税，包括四方安全对话成员国。

声明说：「依赖单一国家加工、提炼关键矿产和生产相关商品，将使我们的产业面临经济胁迫、价格操控和供应链中断的风险。」

4国外长在声明中未直接点名中国，但对其在南海与东海的「危险和挑衅行为」表达「严重关切」，称这些行动「威胁区域的和平与稳定」。

中国拥有丰富的关键矿产资源储备，包括石墨产量居全球首位，而石墨对电动车至关重要。

在与其他外长的简短发言中，卢比欧说他「个人非常关注」供应链多元化，希望四方安全对话在这项议题上能取得「实质进展」。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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