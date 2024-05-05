抗议以色列攻击加萨 世界各地校园示威蔓延

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（法新社巴黎4日电） 自去年10月7日巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）突袭以色列引发以哈战争后，一波抗议以色列对加萨（Gaza）军事攻击的校园抗议潮，已蔓延到多个国家。

以下为法新社汇整的各地抗议活动：

●美国

自上个月17日以来，抗议人士聚集在至少40所美国大学校园，且多以扎营方式抗议加萨走廊的伤亡人数飙升。

根据美国媒体报导，在这一波让人想起早年反越战示威活动的抗议潮，已有近2000人被捕。

最近几天，警方强制驱离多处的学生静坐活动，其中包括应纽约大学（New York University）校方要求的清场行动。

而在哥伦比亚大学（Columbia University）这个纽约地区学生示威活动的核心，占据校舍的抗议人士抱怨警察在清场过程中暴力执法。

在加州大学洛杉矶分校（UCLA），数百名警察清空了一个营地，并拆除了路障，还拘留了200多名抗议者。

罗德岛州布朗大学（Brown University）则是与学生达成共识，为换取学生们拔营，校方同意考虑从「造成加萨集体屠杀并从中获利的企业」撤资。

对于这一波抗议活动，美国总统拜登（Joe Biden）本月2日打破沉默，强调「秩序必须优先」。

●法国

法国警方3日强行驱离巴黎政治学院（Sciences Po）内声援加萨的静坐抗议人士。警方表示有91人被捕。

学生组织要求校方检视和以色列各大学院校的合作关系，但遭临时院长巴塞尔（Jean Basseres）拒绝。

在巴黎第九大学（Paris-Dauphine University），一场邀请了国际法专家哈山（Rima Hassan）的会谈遭校方挡下。哈山在巴勒斯坦出生，后来取得法国公民身分，她一向直言不讳地谴责在加萨的「种族灭绝」行为。

校方以扰乱公共秩序风险为由，发布禁止集会令，但禁令后来被司法当局推翻。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天谴责巴黎政治学院发动驱离行动，也批评其他大学院校各项「阻挠辩论」的行为。

●德国

警方3日出手驱离柏林洪堡大学（Humboldt University）校外的抗议群众。

警方说，部分示威人士在拒绝撤离到另一个地点后，被「强行」驱散。

柏林市长魏格纳（Kai Wegner）批评这次抗议活动，他在前身为推特（Twitter）的社群平台X发文表示，柏林不想看到像美国或法国那样的事件。

●加拿大

有多个城市看到学生示威呛加萨战争，包括蒙特娄（Montreal）、渥太华（Ottawa）、多伦多（Toronto）和温哥华（Vancouver）。

在蒙特娄麦基尔大学（McGill University），尽管面临警察清场威胁，仍有数百人加入这场境内最早且规模最大的挺巴示威营。

他们矢言不走，直到麦基尔大学切割与以色列所有的财务和学术关系。

麦基尔大学校方1日表示希望立即拆除营地，指控部分抗议人士并非学生团体的成员。

●澳洲

数百名分别声援加萨和以色列的支持者，3日在雪梨大学（Sydney University）对峙，高喊口号、挥舞旗帜。

除了少数火药味十足的你来我往，两边抗议活动大致和平。

支持停火的示威群众迄今在雪梨大学前的绿色草坪上扎营10天。他们的诉求是要雪梨大学切断与以色列机构的关系，并拒绝来自军火企业的资助。

●爱尔兰

都柏林大学三一学院（Trinity College Dublin）的学生3日开始静坐，并以扎营方式声援巴勒斯坦。

●墨西哥

墨国规模最大的「墨西哥国立自治大学」（UNAM）有数十名学生于2日在首都墨西哥市（Mexico City）扎营，高呼「解放巴勒斯坦」和「从河到海，巴勒斯坦将会战胜」。

他们希望墨西哥政府断绝与以色列的所有关系。

●瑞士

自2日以来，大约100名学生占据洛桑大学（Lausanne University）一栋大楼的入口，呼吁学术抵制以色列，并要求在加萨立即停火。

这场和平静坐预计持续进行到6日。（译者：纪锦玲）