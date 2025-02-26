抗议所为让美国处于危险 政府效率部1/3员工辞职

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（法新社华盛顿25日电） 由亿万富豪马斯克（Elon Musk）带领的美国政府效率部（DOGE）约1/3员工辞职以示抗议，表示他们不会推行让国家处于危险之中的改革工作。

根据法新社所见由21名政府效率部员工致白宫幕僚长威尔斯（Susan Wiles）的信函指出：「我们矢言为美国人民服务，在历任总统任期恪遵我们对宪法的誓言。然而，现在已经明显，我们无法再履行这些承诺。」

马斯克是政府效率部背后的政治力量，一小部分忠于他的员工被派往政府各部门，致力削减联邦政府人员和支出。

虽然马斯克不是政府效率部正式行政官员，但这位太空探索科技公司（SpaceX）和特斯拉（Tesla）执行长仍在指挥运作，并将出席明天川普举行的首次内阁会议。

马斯克身为全球首富和川普最大金主，虽没有部长职位或正式的决策权，却具备「特别政府员工」及「总统高阶顾问」身分。

他对这些员工离职淡化处理，表示他们是「政治滞留者」，他们远距工作并拒绝按川普命令回到办公室工作，并称「他们如果不辞职，就会被解雇」。

签署者描述这个从1月21日开始的过渡过程相当混乱，当时有佩戴白宫访客证的不明人士，匆忙对他们进行面试。

这些面谈人士问员工的政治忠诚度，试图在团队成员间制造分歧，并表现出「有限的技术能力」。

美国数位服务小组约1/3员工突然于2月14日接获不具名电邮解雇，使得紧张局面升高。

政府效率部辞职人员的信函指出，被解雇员工一直致力于现代化重要的政府系统，包括社会安全、退伍军人服务、税务申报、医疗保健和灾难纾困平台等。

信函指出：「他们遭到解雇，让数以百万计每天仰赖这些服务的美国人陷于危险。突然失去其技术专长，导致重要系统和美国人民资料的安全性下降。」

自川普就任总统迄今，已有数以千计主要为试用期的员工遭到解雇。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）