抗议物价飙涨生活成本攀 希腊工会发动24小时大罢工

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（法新社雅典20日电） 希腊工会今天发动24小时大罢工，以抗议物价飙涨，生活成本攀升，公车站、火车站一片空荡荡，其他公共服务也停摆。

希腊海员工会（PNO）也加入这次大罢工行列，驶往爱琴海诸岛（Aegean islands）与爱奥尼亚群岛（Ionian islands）的船舶也受到影响。

无论是公车、捷运、列车等大众运输工作人员，还是学校、法院和医院的员工也都参与罢工行动。

上万名劳工前往雅典市中心，参加工会召开的集会，警方初步预估参加人数约1万3000人。

希腊最大工会组织希腊全国劳工总会（Greek General Confederation of Labour，GSEE）表示，罢工是「对政府拒绝采取行动保证劳工一般生活的回应」。

希腊全国劳工总会在声明中还说：「政府必须明白，社会的繁荣取决于劳工的幸福。」

欧洲工会联盟（European Trade Union Confederation，ETUC）秘书长林奇（Esther Lynch）说：「目前亟需采取迫切的行动，对抗飙涨的物价、负担不起的房价，以及持续的低薪。」

希腊记者工会昨天发动他们本身的24小时罢工行动，呼吁签署新的集体协约。

希腊工会今年初以来发动多起罢工，抗议去年连任总理的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）所领导保守派政府的政策。

米佐塔基斯最近宣布政府计画提高最低薪资水准，从目前的830欧元提高，以及自2025年1月起提高退休金，以增加人民的购买力。