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抗议破坏环境 几内亚比索妇女纵火烧中资矿场

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（法新社比索20日电） 几内亚比索共和国内政部长与目击者告诉法新社说，几内亚比索女性抗议者今天攻击西北部一家由中国经营的锆石矿场，并纵火焚烧设备。

一名抗议者向法新社表示，采矿活动破坏他们的农田和当地环境，他们向当局投诉却未见回应，他们只好以行动抗议。

目击者告诉法新社说，在尼奎恩（Nhiquin）抗议事发后，几名妇女和一名村长被逮捕。尼奎恩位于度假小镇巴莱拉（Valera）附近，距离塞内加尔边界不远。

他们说，有数百名妇女参与这场抗议活动。中国企业自2022年以来一直在此采矿，所采锆石用于陶瓷和建筑业。

参加抗议活动妇女卡贾夫（Aissato Cadjaf）告诉法新社：「我们告诉他们，不希望未经同意就开采矿沙…我们的稻田都被毁了，矿场附近的小河再也没有鱼了。」她说，尽管她们抗议，却没人听。

几内亚比索内政部长坎德（Botche Cande）视察现场后告诉媒体说：「所有设施都被烧毁了。」但未具体说明被毁坏的设施是哪些。

他又说，肇事妇女已全部逃入森林藏匿。「必须追缉、逮捕她们。」

在联合国人类发展指数（Human Development Index）评比的193个国家中，几内亚比索排名第179。根据世界银行（World Bank）的最新数据，几内亚比索约有1/4公民每天生活费不到1.9美元（约新台币62元）。（译者：纪锦玲）

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