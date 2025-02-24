报告：北韩渔工遭中国渔船强迫劳动 最长10年未上岸

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（法新社首尔24日电） 根据今天出炉的一份报告，北韩工人在悬挂中国旗帜的渔船上遭到强迫劳动，最长10年未曾上岸，不但遭受言语和肢体暴力，还必须忍受船上的恶劣环境。

拥有核武的北韩长期派遣大量公民赴海外工作来赚取外汇，这些北韩工人大多前往邻近的中国与俄罗斯打工。

联合国安全理事会2017年通过一项获中国等国家支持的决议，要求各国遣返这些北韩劳工，避免他们替北韩核武和弹道飞弹计画赚取外汇。

不过，分析人士指控，北京和莫斯科当局刻意规避上述措施。

总部位于伦敦的「环境正义基金会」（Environmental Justice Foundation，EJF）今天发布报告指出，北韩渔工受虐情况相当普遍，这显然违反联合国制裁规定。

报告中写道：「船上的北韩人被迫在海上工作，最长达到10年，某些个案甚至从未踏上陆地。」

「这构成强迫劳动，其规模远超过早已充斥虐待行为的全球渔业。」

报告中的指控源自对2019年至2024年间在中国渔船工作的10余名印尼和菲律宾籍船员的访谈。

报告引述其中1名船员的说法称，「他们在海上都无法与自己的妻子或其他人联系，因为他们不被允许携带手机。」

另名受访船员说，有些北韩人在船上工作了「7、8年」之久，「他们的政府不允许他们回家」。

根据美国国务院去年的报告，估计有2万至10万名北韩人在中国打工，主要地点是餐馆与工厂。

报告指出，平壤当局扣住海外工作北韩公民的最多9成薪资，并强迫他们继续工作。