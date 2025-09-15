报告：气候变迁海面上升 2050年前冲击150万澳洲人

2 分钟

（法新社雪梨15日电） 澳洲一份具有里程碑意义的报告今天警告说，由气候变迁引发的海平面上升及洪水，可能在2050年以前冲击到150万澳洲人。此报告出炉时间，适值澳洲政府即将在本周公布减碳目标。

这份期待已久的国家气候风险评估报告发现：气温上升将对澳洲逾2700万人口的生活产生「连锁、叠加、并发」的影响。

澳洲气候部长波温（Chris Bowen）表示：「我们现在正经历气候变迁，这已不再是预测或假设，而是当下的现实，目前已经太迟了而无法避免任何影响。」

法新社报导，这份为政府所做的独立报告指出，至2050年以前，居住在澳洲沿海地区的150万人，将面临海平面上升的威胁。到2090年以前，约有300万澳洲人将暴露于海平面上升的风险之中。

预估至2050年，澳洲房产价值损失将飙升至6110亿澳元（约新台币12兆5071亿元）；到2090年损失可能增至7700亿澳元。

报告称，若气温上升摄氏3度，澳洲人口最多的城市雪梨（Sydney），与高温相关的死亡人数可能飙升逾4倍。

作为全球最大化石燃料出口国之一，澳洲因将气候行动视为政治和经济负担而备受批评。许多人期盼这片阳光充足的国家能提出更加积极的目标。

中间偏左的工党（Labor）政府近年加强努力，致力减少碳排放，并推动再生能源。

这份报告出炉时间，适逢澳洲将在本周公布下一轮的减排目标，这是巴黎气候协定（Paris climate agreement）的关键义务之一。（编译：纪锦玲）