报告：2023年近200环保人士遇害 哥伦比亚最致命

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（法新社曼谷10日综合外电报导）环保监督组织「全球见证」（Global Witness）今天一项报告指出，2023年全球有近200名环境与土地捍卫人士遭杀害，而哥伦比亚再次成为遇害人数最多的地方。

法新社报导，这份报告对「在英国、欧洲和美国各地，环保人士受压制」一事敲响警钟，并警告「越来越多法律被当作武器，用来对付环保与捍卫土地人士」。

年度报告发现，对于环境和土地捍卫者来说，拉丁美洲仍然是世界上最危险的地区，去年记录全世界有196起谋杀案，其中有85%是发生在拉丁美洲，并且多数集中在哥伦比亚、巴西、宏都拉斯和墨西哥等4国。

「全球见证」光是在哥伦比亚就记录了79起谋杀案，这是自在2012年开始年度审查以来，各国数字中最高的。

哥伦比亚的谋杀案大多数发生在西南部地区，其中至少半数疑似由组织性犯罪集团所为。

全球见证表示，哥伦比亚将主办今年的生物多样性公约（Convention on Biological Diversity）缔约方大会第16次会议（COP 16），但对付人权捍卫者和社会领袖的暴力似乎不断增加。

这份报告还强调宏都拉斯的18起谋杀案，是人均谋杀案最多的国家。其中有一案是一名父亲和他15岁的孩子一起遭杀害。

在亚洲，对环境和土地捍卫人士而言，菲律宾依然是最危险的地方，2023年共发生17起谋杀案；「全球见证」也强调此地区绑架案件愈来愈多的趋势。

报告指出，这已成为「紧要议题，反映出当权者广泛且全面性地压制异议，以继续主宰土地和资源」。

在非洲，「全球见证」只记录了4起命案，但警告说，因为资讯搜集受到挑战，此数字可能被「严重低估」。

「全球见证」警告，在其余地方，政府与企业愈来愈常运用法律打压环保活动。

报告并指出，抗议群众与运动人士在欧盟已面临「严密监控」，但美国和英国的法律允许对他们处以更严格的惩罚。（译者：纪锦玲）