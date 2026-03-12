报复遇袭 伊朗扬言突击美以经贸目标

afp_tickers

2 分钟

（法新社德黑兰11日电） 伊朗军方今天矢言将对中东地区包含银行在内的美国和以色列经济利益目标发动攻击；与此同时，一家伊朗通讯社将多家科技巨擘列为可能的「未来目标」。

伊朗军方中央作战司令部「哈塔姆安比亚中央总部」（Khatam Al-Anbiya）为回应有关一家伊朗银行遭袭的报导，透过国家电视台发表声明表示：「敌人已让我们可以放手去打击属于美国和犹太复国主义政权的经济中心和银行。」

司令部呼吁整个地区的民众避免接近银行方圆1公里的范围内。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）表示：「我国最古老银行的一家分行在内部满是员工的情况下遭到轰炸。」

他在社群平台X上补充说：「我们强大的武装部队将为这桩罪行进行报复。」

伊朗媒体曾报导，美国和以色列的攻击在昨天晚间至今天凌晨击中德黑兰的一家银行，造成人数不详的员工丧生。

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）也在Telegram上发布一份伊朗的潜在目标清单，其中包括亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）、微软（Microsoft）和辉达（Nvidia）等科技巨擘在波斯湾国家和以色列的办公室。

塔斯尼姆通讯社写道：「随着区域战争扩大为基础设施战争，伊朗的潜在目标范围正逐渐扩大。」这份报导并未援引消息来源。

科技巨擘亚马逊上周曾表示，公司位于阿拉伯联合大公国的两个资料中心遭到无人机「直接攻击」，导致中东部分地区的云端服务中断。